Путин выступил против регионального протекционизма

Президент России Владимир Путин рассказал о проблеме регионального протекционизма производителей в стране. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Хотел бы обозначить еще одну важную проблему, тенденции к развитию так называемого регионального протекционизма, мотивы таких действий понятны — регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок. Хочу, чтобы вы сейчас ко мне все повернулись и все услышали. Местный производитель — это значит российский, не какой-то квасной, это чрезвычайно важно», — сказал Путин на заседании Госсовета.

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Он также подчеркнул, что региональный протекционизм наблюдается даже у тех регионов, которые показывают хорошие результаты развития.

«Это абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание на это», — добавил Путин.

Ранее Путин сообщил о наличии у компаний с госучастием специальных технологий для торгов.