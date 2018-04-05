Путин назвал справедливую конкуренцию основой развития экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что справедливая и честная конкуренция является базовой основой развития экономики России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Справедливая и честная конкуренция — это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного движения вперед во всех сферах жизни», — сказал Путин на заседании Госсовета.

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Он также добавил, что развитие конкуренции является темой заседания нынешнего Госсовета.

«Еще раз подчеркну, что фундаментальная значимость конкуренции определена и в Конституции России, и это направление одно из магистральных, как я уже сказал, при достижении целей, о которых было сказано в послании», — отметил Путин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что большая часть конкурентных предприятий в России находится под влиянием госсектора.