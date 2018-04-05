Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль не определился с динамикой.

В частности, курс доллара вырос на 10 коп. и составил 57,55 руб.

Курс евро упал на 2 коп., до 70,54 руб.

Мировые цены на нефть утром в четверг росли.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,5%, до $68,36 за баррель.

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Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,46%, до $63,66 за баррель.

По сообщению Минэнерго США, коммерческие запасы нефти страны (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 марта, снизились на 4,6 млн баррелей, или на 1,1% — до 425,3 млн баррелей.

Помимо указанного фактора, давление на нефть продолжает оказывать геополитическая напряженность, связанная с торговым конфликтом США и КНР.

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