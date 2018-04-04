Миллер обсудил с главой Snam взаимодействие по «Турецкому потоку»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава итальянской Snam Марко Альвера обсудили варианты взаимодействия по проекту газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».

«Стороны обсудили возможные варианты взаимодействия, в частности, с учетом реализации «Газпромом» проекта «Турецкий поток». Марко Альвера проинформировал Алексея Миллера о намерении Snam способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья», — сказано в заявлении.

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Также стало известно, что участники встречи отметили потребность стран Европы в новых надежных маршрутах импорта газа в условиях снижения объемов собственной добычи.

Ранее сообщалось, что ЕК планирует закрыть дело против «Газпрома».