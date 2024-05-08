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Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

Мэр Приходько: при украинском обстреле Горловки в ДНР пострадала женщина

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Мирная жительница получила ранение в результате украинского обстрела Горловки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

По его данным, также из-за обстрела остались частично обесточены улица Минина и Пожарского, село Озеряновка и поселок Пантелеймоновка.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили американские ракеты ATACMS при обстреле нефтебазы в Луганске, утверждает глава ЛНР Леонид Пасечник. В результате произошедшего пострадали пять человек. Это второй случай атаки на Луганск за последний месяц, до этого город подвергался ракетному обстрелу в мае 2023 года.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино. Он отметил, что никто из мирных жителей при этом не пострадал. Повреждения получила территория промышленного предприятия — были посечены складские помещения и емкости.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ заминированной мягкой игрушкой на воздушном шаре.

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