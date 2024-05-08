Российский голкипер НХЛ признался, что чуть не расплакался из-за фанатов

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями после победы над »Каролиной Харрикейнз» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Rangers on MSG.

Шестеркин в этой встрече совершил 54 спасения своих ворот и был признан второй звездой поединка. После поединка фанаты «Рейнджерс» скандировали его имя на арене.

«Это всегда невероятные чувства… каждый раз. Я чуть не расплакался», — заявил голкипер.

Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 3:3. В овертайме сильнее оказались хоккеисты «Рейнджерс», а победную шайбу забросил Винсент Трочек. Его ассистентами выступили Мика Зибанеджад и российский нападающий Артемий Панарин, который еще в основное время отдал три голевые передачи.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии со счетом 2-0. Следующая встреча команд состоится 10 мая, стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее российский хоккеист остановился в шаге от повторения рекорда НХЛ.