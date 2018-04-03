Банк России выступает против свободного обмена криптовалют
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ не считает нужным разрешать свободный обмен криптовалют. Об этом сообщает RNS.
«Мы не считаем, что криптовалюту надо разрешать в свободный обмен, мы видим огромные риски в частных криптовалютах с точки зрения использования их в качестве платежного средства. Плюс уже и на уровне FATF (международная организация, занимающаяся разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег – «Газета.Ru»), и на уровне спецслужб вышло большое количество аналитических материалов и отчетов о том, что криптовалюты в силу их анонимности и достаточно сложного технологического механизма часто используются в рамках отмывания и финансирования мошеннических схем», — сказала Скоробогатова.
Она также добавила, что страны, которые ранее разрешали обмен криптовалют, в настоящий момент переходят к этапу временного запрета или «жесткого регулирования».
Ранее сообщалось, что Казахстан запретит майнинг криптовалют.