Шувалов ожидает появление единого органа управления интеллектуальной собственностью

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов рассчитывает, что при формировании нового правительства в мае появится указ о создании единого органа управления интеллектуальной собственностью в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надеюсь, что сейчас, когда в мае будет подписываться указ президента о структуре органов исполнительной власти, все же появится единая служба, управляющая интеллектуальной собственностью», — сказал Шувалов.

Ранее в ФАС выступили за снятие антимонопольного «иммунитета» для интеллектуальной собственности.