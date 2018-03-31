В Крым приедут депутаты и бизнесмены из Германии

Заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям и глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заявил, что в апреле на полуостров приедет большая делегация немецких депутатов и бизнесменов, передает РИА «Новости».

«К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии «Левые» и «Альтернатива для Германии». Кроме того, от партии «Альтернатива для Германии» будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены. Кроме того, еще четыре человека прибудет из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять», — сказал Гемпель.

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По его словам, делегация будет участвовать в Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 19 по 21 апреля. Гемпель подчеркнул, что в делегацию войдет около 20 человек.

Ранее в Бельгии заявили о миллионных инвестициях в порты Крыма.