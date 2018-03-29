Guardian: Мэй может запретить Лондону продавать российский долг

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение по введению запрета на продажу Россией суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что с соответствующим предложением выступил председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат.

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«В настоящее время Россия может брать займы на рынках капитала ЕС и США, несмотря на западные санкции, а затем может поддержать находящиеся под санкциями банки, связанные с Кремлем, и энергетические компании, которые больше не могут этого делать», — сказал Тугендхат.

Как стало известно, таким шагом Лондон намерен нанести урон российской экономике.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что странам необходимо совместно реагировать на агрессивные действия со стороны России.