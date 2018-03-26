Глава МВФ предложила создать «фонд дождливого дня»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предложила создать «фонд дождливого дня» для еврозоны, чтобы помочь членам валютного союза справиться с будущими экономическими потрясениями. Об этом сообщает Reuters.

В своей речи Лагард приветствовала «устойчивый и глобальный подъем» в мировой экономике.

Реклама

«Но есть и другие, сильные встречные угрожающие ветры. Подумайте о росте популизма и возгласах, призывающих к протекционизму», — сказала Лагард.

Чтобы еврозона подготовилась к экономическому спаду, она призвала развивать модернизированный союз рынков капитала, улучшенный банковский союз и двигаться в направлении большей фискальной интеграции.

Она подчеркнула, что подобный бюджетный инструмент мог бы успокоить инвесторов.

Уточняется, что для поддержания «фонда дождливого дня», страны еврозоны должны будут ежегодно вносить средства для создания активов. Впоследствии они смогут получать трансферы во время экономического спада.