Cтраховщики оценили ущерб от пожара в «Зимней вишне»

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Эксперты оценивают ущерб от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 3 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

«Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оценивается в 3 млрд руб … Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей», — заявили в союзе.

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На данный момент выясняется, был ли торговый центр застрахован.

Ранее сообщалось, что официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила гибель 53 человек в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.