Набиуллина: протекционистские меры США могут повлиять на российскую экономику

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что протекционистские меры США могут повлиять на экономику России.

«Мы видим, что риски протекционизма возросли, возросла неопределенность. Но, безусловно, протекционизм, если он будет возрастать, несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста. Если риски эти будут возрастать, через канал темпов роста мировой экономики это может повлиять и на Россию», — сказала Набиуллина.

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Она также отметила, что данный сценарий является нежелательным.

Ранее сообщалось, что Китай намерен защищаться от протекционизма США.