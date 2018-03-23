Центробанк ожидает инфляцию в России в 3-4%

Банк России ожидает инфляцию в стране в текущем году на уровне 3-4%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — заявили в ЦБ.

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Центробанк отметил, что в этих условиях регулятор продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Ранее сообщалось, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.