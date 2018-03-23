Шохин прокомментировал обсуждение в правительстве повышение НДФЛ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил на заседании коллегии Минтруда, что правительство должно рассматривать не только НДФЛ, но и всю систему в целом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Обсуждая конкретные числа, надо иметь всю систему. И мы хотели бы, чтобы правительство не по частям отрубало кошке хвост, а все-таки системно смотрело на все эти вещи, тогда нам будет понятна картина в целом», — сказал Шохин.

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Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что повышение НДФЛ с 13 до 15% возможно.

Он также добавил, что дополнительные 2% могут быть направлены на финансирование здравоохранения.