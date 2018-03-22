В Минфине рассказали, кто решит вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка будет решать управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Об этом сообщает сообщает RNS .

«Промсвязьбанк — это принимающая сторона, не передающая. Договоренность такая, что все эти вопросы решит передающая сторона, а именно управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — сказал Моисеев.

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Замминистра не стал уточнять, какие именно активы и на какие суммы будут проданы.

Ранее сообщалось, что ЦБ привлек АСВ к санации Промсвязьбанка.