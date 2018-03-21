Биткоин могут запретить из-за детской порнографии

Команда специалистов из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена нашла в блокчейне биткоина ссылки на детскую порнографию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Gizmondo.

«Специалисты изучили 1600 файлов, обнаруженных в блокчейне на тот момент (сейчас их количество увеличилось — «Газета.Ru), 99% содержимого — это либо текст, либо изображение. Восемь файлов были сексуального характера, причем на одном изображении предположительно присутствовал несовершеннолетний», — сообщает агентство.

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Также стало известно, что еще в двух файлах было обнаружено 274 ссылки на связанный с насилием над детьми контент.

«Наш анализ показывает, что определенный контент, в частности незаконная порнография, может сделать само владение блокчейном незаконным», — заявили авторы исследования.

Ранее сообщалось, что глава МВФ призвала регулировать криптовалюты на глобальном уровне.