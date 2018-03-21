ФРС США повысила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,5%-1,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В 2017 году регулятор повышал ставку три раза.

Аналитики ожидали повышения ставки Федрезервом.