Росстат сообщил о снижении безработицы в России

Безработица в России в феврале текущего года снизилась с 5,2% до 5%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«В феврале 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 800 тыс. человек, в том числе 700 тыс. человек получали пособие по безработице.

Ранее сообщалось, что число безработных в России выросло на 0,3%.