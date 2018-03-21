Перечень крупных заказчиков товаров субъектов МСП будет расширен более чем в три раза

Перечень заказчиков, обязанных закупать часть товаров, работ и услуг у субъектов МСП будет увеличен в три раза с 421 компании до 1400 организаций. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации МСП.

Сообщается, что расширить перечень крупнейших заказчиков стало возможным после снижения пороговых значений годового объема выручки и величины активов, при которых заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, влияние на принятие решения оказало изменение критериев отнесения к заказчикам, в отношении которых проводится оценка или мониторинг соответствия планов закупки.

По данным корпорации МСП, в 2017 году у субъектов малого и среднего бизнеса крупнейшим заказчиками было закуплено товаров на 2,098 трлн руб. В связи с расширением перечня заказчиков в 2018 году ожидается рост этого показателя до не менее чем 3 трлн руб.