«Нафтогаз» поддержал требования сенаторов США заблокировать «Северный поток — 2»

«Нафтогаз Украины» поддерживает заявление американских сенаторов против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Мы благодарны сенаторам США и другим неравнодушным политикам, которые не боятся противостоять растущему давлению агрессивной внешней политики России, одним из инструментов которой является проект «Северный поток — 2». Мы активизируем усилия разъясняя опасность роста монополизма «Газпрома» на европейских энергетических рынках и применения им газового оружия», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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Ранее сообщалось, что группа из 39 сенаторов из Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов потребовала от властей заблокировать проект «Северный поток — 2».

Сенаторы считают, что реализация этого проекта сделает американских союзников и партнеров в Европе более уязвимыми для «злостного влияния и политики принуждения» с российской стороны.