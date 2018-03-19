Более 58% россиян перевели свои пенсионные накопления в негосударственные фонды

В 2017 году 2,85 млн человек (58,2%) перевели свои пенсионные накопления из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом сообщается в пресс-релизе Пенсионного фонда России, поступившем в «Газету.Ru».

Кроме того, 1,96 млн человек перешли из одного НПФ в другой, 76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР, а 4,9 тыс. человек изменили управляющую компанию.

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Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4,9 млн заявлений, что составляет 77,8 % от принятых к рассмотрению заявлений.

При этом 99,8% удовлетворенных заявлений — досрочный переход из фонда в фонд. ПФР напоминает, что если эта процедура производится чаще чем раз в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода.

Ранее сообщалось, что россияне могли потерять 55 млрд рублей из-за перехода в НПФ.