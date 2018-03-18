В Венесуэле из-за дефицита наличности появились альтернативные валюты

Депутат парламента Венесуэлы Хосе Герра заявил, что город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В условиях кризиса с наличными деньгами начинают вводиться в оборот местные валюты. Вот — «элорса», которую эмитировал город Элорса в штате Апуре. Гиперинфляция и нехватка наличности заставляют появляться «мини-центральные банки», — сказал Герра.

Ранее сообщалось, что уровень накопленной инфляции в Венесуэле за период с февраля 2017 года по февраль 2018 вырос более чем на 6000%.