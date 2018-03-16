ЦБ рассказал об ожиданиях по переходу к нейтральной денежно-кредитной политике

Банк России не исключает завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в текущем году. Об этом сообщается в материалах регулятора.

«В целом можно говорить о закреплении экономики на траектории медленного, но устойчивого роста. Существующий баланс рисков говорит о возможности более быстрого перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, который может быть завершен в этом году», — заявили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики.