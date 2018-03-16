В Минфине оценили ущерб для бюджета от субсидий для нефтяной отрасли

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что из-за системы субсидий на пошлины бюджет в 2017 году потерял 1 трлн руб. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Сейчас российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом: потери ему приносит таможенная субсидия в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Субсидия возникает за счет того, что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть», — сообщает издание.

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По словам Сазанова, основная часть субсидии приходится на НПЗ, которые получили 600 млрд руб.

Также отмечается, что еще 140 млрд руб. бюджет потерял из-за поставок в Белоруссию, а 300 млрд руб. — сдерживания цен на внутреннем рынке.