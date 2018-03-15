Пригожин о новых санкциях США: больше не буду ходить в «Макдональдс»

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что у него нет никакого бизнеса в США и новые санкции минфина страны его не беспокоят. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что после попадания в санкционный список США намерен прекратить ходить в «Макдональдс».

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Ранее сообщалось, что минфин США расширил санкции против России.

Как стало известно, в санкционный список внесены 19 физлиц и 5 юрлиц. В частности, Евгений Пригожин.