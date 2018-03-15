Statoil сменит название

Statoil выходит из штокмановского проекта Reuters

Норвежская нефтегазовая компания Statoil собирается поменять название не Equinor. Об этом сообщается на сайте компании.

Как стало известно, новое название состоит из двух частей — equi, что является начальным слогом в таких словах, как equal, equality и equilibrium (равный, равенство и равновесие), и части nor, которая подчеркивает норвежское происхождение компании.

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«Мир меняется, и также изменится Statoil. Мы наблюдаем самый большой переход, который когда-либо происходил в энергетической системе, и мы стремимся быть на первых местах этого развития. Название Equinor отражает текущие изменения и поддерживает всегда безопасную, ценную и низкоуглеродную стратегию, которую мы изложили в прошлом году», — заявил председатель правления Statoil Джон Эрик Рейнхардсен.

Ранее сообщалось, что Statoil приобрела нефтяные активы Венесуэлы почти на $3 млрд.