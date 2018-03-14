Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 6 по 12 марта составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на куриные яйца выросли на 1,1%, пшено — на 0,5%, сосиски, сардельки — на 0,3%.

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Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,7%, свинина, куры, подсолнечное масло — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%: картофель, белокочанная капуста, морковь подорожали на 2,6-3,7%.

Цены на автомобильный бензин не изменились.