В Совфеде опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что повышение пенсионного возраста ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации не обсуждается, такого законопроекта нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никаких указаний на этот счет не было, президент России в своем послании такого не говорил», — сказал Рязанский.

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По его словам, «ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации такого законопроекта нет».

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что он категорически против повышения пенсионного возраста.