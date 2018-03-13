OMV и «Газпром» отложили проект по малотоннажному СПГ на Черном море

Член совета директоров австрийской компании OMV Манфред Лейтер заявил, что OMV и «Газпром» отложили до 2019 года проект по малотоннажному СПГ на Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что «Газпром» и OMV в июне в рамках ПМЭФ-2017 подписали рамочное соглашение о взаимодействии при реализации совместного проекта по строительству в районе российского побережья Черного моря терминала по производству, транспортировке, а также маркетингу и сбыту малотоннажного СПГ.

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«Он был отложен до следующего года», — сказал Лейтер.

Ранее гендиректор OMV Райнер Зеле сообщил, что OMV будет следить за возможными санкциями Великобритании против России из-за дела «Скрипаля».