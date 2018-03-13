OMV следит за ситуацией с возможными санкциями Британии против России
Гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что OMV будет следить за возможными санкциями Великобритании против России из-за «дела Скрипаля». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы следим за ситуацией, однако сейчас преждевременно о чем-либо говорить», — сказал Зеле.
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Он также добавил, что компания продолжает сотрудничество с Россией.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с «делом Скрипаля»