OMV следит за ситуацией с возможными санкциями Британии против России

Гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что OMV будет следить за возможными санкциями Великобритании против России из-за «дела Скрипаля». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы следим за ситуацией, однако сейчас преждевременно о чем-либо говорить», — сказал Зеле.

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Он также добавил, что компания продолжает сотрудничество с Россией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с «делом Скрипаля»