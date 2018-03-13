ЦБ может ввести уголовную ответственность за нарушение запретов регулятора

Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ рассмотрит вопрос установления ответственности банков за нарушение вводимых регулятором запретов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Несмотря на то, что у Центрального банка есть право запрещать какие-либо операции, наличие этого запрета, к сожалению, не гарантирует его исполнения, и мы видим определенные количества случаев действий банков в нарушении наших запретов и ограничений. Поэтому мы хотели бы обсудить вопрос ответственности за нарушения запретов Банка России. Обычно будет предлагаться уголовная ответственность, она связанна с понятием значительного ущерба», — сказал Поздышев.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение ужесточить регулирование потребкредитов.