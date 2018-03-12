Силуанов уверен в стабильности курса рубля

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что он считает стабильным текущий курс рубля. Об этом сообщает RNS.

«Я думаю, что сейчас у нас стабильная ситуация в отношении курса. Несмотря на то, что у нас курс плавающий, Центральный банк не вмешивается в торги на валютной бирже, то есть сейчас основные покупки и основной прирост золотовалютных резервов осуществляется благодаря тому, что министерство финансов покупает на нефтегазовые доходы доллары США и другую валюту», — сказал Силуанов в интервью телеканалу НТВ.

Реклама

Он также добавил, что Минфин продолжит закупки валюты в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Минфин снизит объем покупки валюты.