В Китае рассказали об опасности торговой войны
Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил, что любая торговая война принесет несчастье всему миру. Об этом сообщает Reuters.
«Любая торговая война принесет несчастье не только Китаю и США, но и остальному миру», — сказал министр.
По его словам, Китай не хочет торговой войны и не инициирует ее.
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Он также добавил, что тем не менее, Пекин поклялся защищать свои «законные права и интересы». Даже если это приведет к торговой войне с США.
Ранее сообщалось, что Китай призвал США отказаться от пошлин на сталь и алюминий.