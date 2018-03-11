Трамп назвал условия для отмены пошлин на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил, что для отмены пошлин на импорт стали и алюминия, первый шаг должна сделать Европа и отказаться от пошлин на ввозимые американские товары.

«Европейский союз, прекрасные страны, которые так плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее», — написал Трамп в твиттере.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что работает над двусторонним соглашением с Австралией, которое позволит США не вводить пошлины на ее сталь и алюминий.