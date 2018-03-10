Премьер Польши назвал «опасным» проект «Северный поток – 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает «очень опасным» для Европы проект «Северный поток – 2». Об этом он сказал по итогам встречи с главами правительств стран Балтии, передает «Польское радио».

Польский премьер рассказал, что в рамках встречи обсуждался «Северный поток – 2», и все участники диалога согласились, что проект является «очень опасным для этой части Европы».

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Также Моравецкий подчеркнул, что Польша давно стала независимой от «Газпрома», а в дальнейшем хочет вести переговоры с Данией и Норвегией.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии и премьер Польши поспорили о «Северном потоке – 2».