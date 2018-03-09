Еврокомиссия заявила о готовности начать с США разбирательство в ВТО по новым пошлинам

Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Юрки Катайнен назвал решение США о введении пошлин на импорт стали и алюминия протекционистским шагом, предает РИА «Новости».

«Это мое личное мнение. Когда я прочитал речь президента Дональда Трампа о безопасности национальной экономики, с моей точки зрения, это похоже на протекционизм», — сказал Катайнен.

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По его словам, ЕК готова привлечь американскую сторону к процессу разрешения споров ВТО.

«Нам необходим диалог с США, нам необходима ясность ситуации. Но ясно и то, что мы смотрим на возможность быть исключенными из (распоряжения о – Газета.Ru) высоких тарифах», — заметил Катайнен.

Ранее ЕК предложила ввести пошлины в 25% на некоторые товары из США.