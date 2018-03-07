Еврокомиссар рассказала, когда ЕС может ввести ответные пошлины на продукцию из США

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз в случае, если президент США Дональд Трамп введет пошлину в 25% на импорт стали и алюминия, может в течение двух месяцев ввести ответные пошлины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Процесс принятия защитных и обеспечивающих равновесие мер займет немного более времени — около двух месяцев», — сказала Мальмстрем.

Ранее Еврокомиссар по торговле сообщила, что Евросоюз может обложить пошлинами американскую сталь и продукцию промышленности.