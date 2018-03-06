Порошенко одобрил продление санкций против «дочек» российских госбанков
Президент Украины Петр Порошенко одобрил продление на год санкций против четырех украинских «дочек» российских госбанков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.
«Президент Петр Порошенко подписал указ… которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции в отношении российский банков.