Источник назвал дату возобновления прямых рейсов между Москвой и Каиром
Первые прямые рейсы из Москвы в Каир могут возобновиться в период с 10 по 15 апреля, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной администрации Египта.
«Достигнута и закреплена договоренность с российской стороной о начале выполнения прямых рейсов на маршруте Москва-Каир в период с 10 по 15 апреля», — сказал источник.
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Все рейсы в Россию перед вылетом из Египта будут проверяться специалистами авиабезопасности российского предприятия «Аэромаш».
Ранее египетская авиакомпания EgyptAir подтвердила, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено до начала апреля.