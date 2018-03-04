Пекин отреагировал на решение Трампа ввести пошлины на импорт

Китай не хочет торговой войны с Соединенными Штатами, но готов принять ответные меры. Об этом заявил официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй, передает РИА «Новости».

«Китай не стремится к торговой войне в США, но в случае, если США предпримут действия, способные навредить интересам КНР, мы не будем сидеть сложа руки, а предпримем необходимые меры», — сказал Чжан Есуй.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в США – 25% и 10% соответственно. Таким образом он намеревается защитить отечественных производителей.