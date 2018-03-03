Лукашенко раскритиковал инвестиционные проекты правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все инвестиционные проекты, которыми занимается правительство страны, «работают из рук вон плохо», сообщает «БелТА».

«Поручаю ужесточить подготовку бизнес-планов инвестиционных проектов: меньше стен — больше на оборудование, дающее прирост добавленной стоимости, с выходом на объемы продаж. Минэкономики должно разработать новые — простые, но жесткие — требования к инвестпроектам с бюджетным участием или гарантией государства», — сказал Лукашенко на отчете правительства об экономических итогах за 2017 год.

Реклама

Также в пресс-службе президента отметили, что Лукашенко выразил недовольство инвестиционными проектами, которые осуществляют в правительстве.

«Стало правилом наобещать с три короба, а затем просить о продлении срока на год, а то и на годы. А за этим — государственные деньги», — отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал не держаться за российский рынок.