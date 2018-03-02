«Нафтогаз» подписал срочный контракт с польской PGNiG

Украинский «Нафтогаз» заключил договор на срочные поставки газа с польской компанией PGNiG. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение PGNiG.

«Контракт действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн кубометров. Поставки начались сегодня в 06.00 через узел Германовице (Hermanowice), который соединяет польские и украинские газотранспортные системы», — приводится сообщение польской компании.

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Подписание контракта прокомментировала и украинская сторона.

«Нынешняя ситуация вокруг поставок газа доказывает, что наше внимание к диверсификации поставок было правильным решением… Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран-членов рассмотрят этот случай, когда они примут окончательное решение по Nord Stream 2», — сказал гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее «Газпром» заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом».

В пятницу, 2 марта, стало известно, что на Украине закрывают все школы и вузы из-за нехватки газа.