Путин обсудил «Северный поток — 2» с канцлером Австрии

Президент России Владимир Путин назвал «Северный поток-2» чисто экономическим проектом, который абсолютно деполитизирован, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Что касается проекта… «Северный поток-2», вы знаете нашу позицию: мы являемся сторонниками реализации этого проекта, который, безусловно, без всяких сомнений, абсолютно деполитизирован. Это чисто экономический и, более того, чисто коммерческий проект, потому что участники этого проекта считают свои прибыли, выигрыши экономические от его реализации и приходят к выводу о том, что такая реализация целесообразна», — сказал Путин.

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Он добавил, что данный проект не является альтернативой украинскому маршруту.

В свою очередь Курц отметил, что Вена поддерживает проект «Северный поток-2», однако настаивает на необходимости проработать детали.

Ранее сообщалось, что австрийская OMV профинансировала «Северный поток — 2» более чем на €300 млн.