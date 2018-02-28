Украинские СМИ нашли у Порошенко новый бизнес в России

Президент Украины Петр Порошенко владеет в России не только кондитерской фабрикой в Липецке, но и другими предприятиями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечается, среди «тайных активов» Порошенко оказался завод по производству крахмала в Липецкой области и занимающаяся выращиванием зерна фирма «Лакигрей».

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По данным СМИ, в 2015 году эти предприятия принесли Порошенко $700 тыс. Как утверждается, после признания России «страной-агрессором» президент Украины не отказался от права собственности на указанный бизнес — компании не были проданы, связанные с ними юрлица продолжают существовать.

Неназванный источник в холдинге «Укрпроминвест-Агро» подтвердил сведения об этих активах. По его данным крахмальный завод переоформлен на офшорную компанию, связанную с Порошенко. В администрации президента Украины данную информацию отрицают. В самом холдинге сообщения о тайных активах Порошенко назвали «информационной атакой». В официальном заявлении компания заверила, что не действует на территории России «прямо или косвенно».

Ранее Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».