В Федерации независимых профсоюзов предложили повысить пособие по безработице до уровня МРОТ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал «Газете.Ru», что считает необходимым повысить пособие по безработице до минимального размера оплаты труда.
«Как минимум до МРОТ», — сказал Шмаков, отвечая на вопрос, насколько нужно повысить пособие по безработице.
С 1 января 2018 года МРОТ вырос с 7800 руб. в месяц до 9489 руб. в месяц. 28 февраля Совфед одобрил президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года — 11163 руб. в месяц.
Ранее в Минтруде рассказали, что ведомство готовит законопроект о повышении минимального и максимального размера пособия по безработице.
«Предлагается изменить условия назначения и сроки выплаты пособия по безработице, упростить условия признания граждан безработными. Данный законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, ежегодно устанавливаемые Правительством Российской Федерации.
В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — отметили в Минтруде.