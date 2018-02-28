В правительстве предупредили о последствиях обмена криптовалют на деньги

Первый заместитель главы аппарата правительства России Максим Акимов предупредил об опасностях, связанных с обменом криптовалют на реальные деньги, передает РИА «Новости».

«Все прекрасно понимают, что если мы разрешим конвертацию криптовалют в фиатные деньги, то это будет иметь тяжелейшие последствия для всей социально-экономической системы. Вместе с тем в сфере финансирования стартапов выпуск токенов, цифровых облигаций вполне применим и эффективен», — сказал Акимов.

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Он также отметил, что ожидает стабилизации рынка криптовалют после неконтролируемого роста и анонсировал появление в России правовой основы для обращения криптовалют в текущем году.

Ранее Минфин раскритиковал законопроект о создании крипторубля.