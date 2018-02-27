Появился первый собственник квартиры по программе реновации

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман выдал первой семье документы, подтверждающие право собственности на квартиру, полученную по программе реновации, говорится в сообщении Департамента.

Первым собственником стала москвичка Юлия Белова, переезжающая из дома по улице Константина Федина.

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«Сегодня знаменательный день – получение первого документа на право собственности, и я рад поздравить семью с этим событием! В настоящий момент более 87% жителей двух домов по улице Константина Федина согласились переехать в новые квартиры, завершается процесс перерегистрации документов, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что сегодня фактически дан старт реновации», — сказал Гаман.

Ранее сообщалось, что первые москвичи согласились переехать в новые квартиры по программе реновации.