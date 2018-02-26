Количество безработных в России увеличилось до 800 тыс. человек

Число официально зарегистрированных безработных в России увеличилось 0,9% за прошедшую неделю с 14 по 21 февраля 2018 года и составило 800,6 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минтруда, поступившем в «Газету.Ru».

«Годом ранее этот показатель составлял 927 380 человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло Липецкой, Калужской, Самарской, Мурманской областях. В 78 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской, Тульской областях», — говорится в сообщении.

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Суммарная численность работников, которые находилась в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и находилась в вынужденных отпусках составила 129,3 тыс. человек.

Ранее Минтруд рассказал о причинах роста официальной безработицы в России.