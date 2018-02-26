Матвиенко попросила ЦБ «следить за риторикой»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Центробанк и участников финрынка «следить за риторикой», чтобы новости о банковском секторе не напоминали «сводку с театра военных действий», сообщает РИА «Новости».

«Призываю всех участников рынка, финансовые власти внимательно следить за риторикой, а руководство Банка России начать с сегодняшнего заседания и показать всем хороший пример», — заявила она на заседании Межрегионального банковского совета.

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По словам Матвиенко, новостной поток по банковской тематике напоминает «сводки с театра военных действий».

«Мы без конца слышим о банкротствах, отзывах лицензий, выводе активов. Понятно, что все это только снижает доверие к банковской системе», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что потребители и инвесторы должны получать и позитивную информацию из уст регулятора, финансовых властей, узнавать о наличии надежных частных банков.

Ранее председатель Совфеда назвала криптовалюту «чертом из табакерки».